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«Шереметьево» принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines

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«Шереметьево» принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines

Москва, 8 ноября. Московский международный аэропорт «Шереметьево» принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Об этом говорится на сайте «Шереметьево».

Регулярные рейсы по маршруту Дамаск — Москва — Дамаск будут выполняться каждую неделю. Согласно расписанию, регулярные рейсы по новому маршруту будут осуществляться по средам.

«7 ноября 2018 года международный аэропорт Шереметьево принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines», — сообщили в столичном аэропорту.

Пассажиры будут летать на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 144 пассажиров в эконом-классе и 12 в бизнес-классе. Обслуживание ведет терминал F.

Автор: Дарья Смолина
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