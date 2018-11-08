Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

Астана, 8 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу на саммите G20 в Аргентине, соответствующая договоренность существует, подтвердил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такая договоренность существует. <…> Москва и Вашингтон это публично подтвердили», — пояснил он.

Лавров добавил, что более подробную информацию о предстоящей встрече уже сообщили представители администраций президентов.

Ранее переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом должны были состояться в ноябре на полях торжественных мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны в Париже. Однако по инициативе французской стороны встреча была отменена. Как сообщали СМИ, президент Франции не захотел, чтобы российско-американский саммит «затмил» торжества.