«Психологические отклонения»: Рябков объяснил невозможность быстро улучшить отношения РФ и США

Москва, 8 ноября. Не стоит рассчитывать на быстрое улучшение взаимоотношений Москвы и Вашингтона после промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков объяснил невозможность быстрой нормализации отношений между странами тем, что Штаты не могут «преодолеть фантомные боли».

«У них много разного рода психологических отклонений от нормы межгосударственного общения и поведения», — сказал Рябков.

По его словам, Штатам необходимо собраться с силами и «призадуматься, что с ними происходит». Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в подобных условиях рассчитывать на улучшение отношений между государствами Россия не может.

Напомним, 6 ноября в США переизбирались 35 из 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей Конгресса. В некоторых штатах прошли выборы губернаторов и законодательных собраний. По итогам выборов республиканцы упрочили свое большинство в Сенате, а демократы впервые за восемь лет получили контроль над Палатой представителей.