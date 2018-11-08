Экс-супругу Цеповяза вызвали в прокуратуру после скандальных фото бывшего мужа в тюрьме

Москва, 8 ноября. Бывшую жену находящегося в колонии Вячеслава Цеповяза вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний, сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

Бывшая супруга Цеповяза получила звонок из краевой прокуратуры. Ей сообщили, что она приглашена по опрос поручению Амурской областной прокуратуры.

«Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе», — уточнила защита.

Экс-жена Цеповяза готова предоставить всю информацию, которая у нее имеется, включая номера платежных карт, на которые переводились деньги, передает RT.

Напомним, ранее в Сети появились снимки, где Цеповяз есть в тюрьме икру, крабов и шашлык. Амурская прокуратура добивается возбуждения уголовного дела против должностных лиц исправительной колонии, где он отбывает наказание.