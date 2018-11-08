Фрегат и танкер столкнулись у берегов Норвегии, есть пострадавшие

Осло, 8 ноября. Фрегат Helge Ingstad Норвежского военно-морского флота и нефтяной танкер столкнулись у западного побережья Норвегии. Об этом сообщил Reuters.

По информации телеканала NRK, авария произошла рано утром в четверг, 8 ноября, в Эйгардене, который располагается на нескольких островах.

После столкновения фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На борту корабля находились 137 человек. Власти провели спасательную операцию, в результате которой 127 человек были эвакуированы. По данным телеканала, в настоящее время на борту остаются десять человек, которые удерживают контроль над судном.

На танкере находятся 23 человек, их жизни ничего не угрожает.

В результате ЧП пострадали находившиеся на фрегате семь человек. Какие именно травмы они получили, уточняется.