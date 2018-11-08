Москва, 8 ноября. Слова президента Украины Петра Порошенко о единственной канонической Украинской православной церкви Московского патриархата вызвали недоумение у Русской православной церкви. В РПЦ пояснили, что трудно понять, кто является адресатом заявления Порошенко.

Как пояснил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, предстоятель канонической православной церкви на Украине митрополит Онуфрий, а также прихожане являются гражданами Украины.

«Когда г-н Порошенко говорит, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, он что имеет в виду, кого? <…> Миллионы украинских граждан?» — написал Легойда в своем Telegram-канале.

В РПЦ также предупредили, что заявление Порошенко является дискриминацией по религиозному признаку и может привести к массовой эмиграции из страны.

«Подавляющее большинство клириков, епископата и мирян имеют украинское гражданство, и заявление об их выдворении является ничем не прикрытым призывом к грубой дискриминации людей по религиозному признаку», — пояснил ТАСС источник в церкви.

Он добавил, что в том случае, если прихожане и духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата послушаются Порошенко и покинут страну, Украина прекратит существование как государства, поскольку людей в ней практически не останется. В РПЦ напомнили, что подавляющее большинство украинцев остаются верны канонической церкви.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «представителям Русской православной церкви» нечего делать на Украине, и они должны покинуть государство.

В апреле этого года Порошенко обратился к Вселенскому собору с просьбой предоставить непризнанной религиозной структуре на Украине автокефалию. В октябре Константинополь заявил, что начал соответствующий процесс. Русская православная церковь после этого разорвала отношения с Константинополем.

С помощью церковной реформы киевские власти хотят усилить контроль над религиозной сферой в стране. На Украине уже разрабатываются законопроекты, согласно которым политики получат возможность влиять на назначение руководства религиозных организаций.