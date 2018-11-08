«Мысль «все бросить» — постоянно в голове» : саратовский депутат рассказал о сложностях «министерской диеты»

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сбросил вес за две недели на строгой «министерской диете с макарошками». Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — отметил Бондаренко, напомнив, что до эксперимента он весил 94 килограмма.

Напомним, парламентарий решился на жесткое ограничение питания после скандала с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой. Глава ведомства заявила после заседания областной думы, что 3,5 тысяч рублей,что соответствует примерной стоимости продуктовой корзины в регионе, достаточно для «минимальных физиологических потребностей».

Также Соколова порекомедовала жителям региона питаться «макарошками, ведь на них цена не меняется». Ей предложили попробовать прожить на сумму чуть более семи тысяч рублей, на что она ответила отказом, сославшись на то, что это будет ей не по статусу. После чего ее уволили.

Бондаренко решил питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей. О своем самочувствии и сложностях Николай Бондаренко рассказал в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей.

«Вообще пять, это СМИ написали о 6 почему-то, — уточнил депутат, что сбросил пять, а не шесть килограммов.— Чувствую себя в целом удовлетворительно. Я был вынужден поехать в командировку и поддержать товарища, кандидата на пост губернатора в Хакасии. И тут, конечно, такой напряженный график, что сил требуется больше, а диета осталась та же».

По словам парламентария, он вынужден очень скромно питаться и обходиться исключительно крупами, овощами, изредка он позволяет себе продукты животного происхождения.

«Сегодня разместил в Instagram фото своего завтрака — 1,5 яйца — конечно, наесться этим просто невозможно. Большие проблемы выражаются в потере веса», — пояснил Бондаренко.

Эксперимент длится уже почти полмесяца, и в последние дни депутата все чаще посещает мысль досрочно закончить соблюдать диету.

«Честно скажу, [бросить диету] — основная мысль, которая крутится в моей голове последнее время. Но пока есть настрой довести дело до конца, и надеюсь, все получится. Не знаю, как это в итоге отразится на моем состоянии», — констатировал собеседник агентства.

Николай Бондаренко заявил, что его постоянно поддерживают и призывают довести опыт до конца. На удивление самого депутата, сотрудники СМИ и жители других российских областей стали тоже соблюдать «диету с макарошками».