Захарова призвала США применить закон по химоружию не против РФ, а в отношении себя

Москва, 8 ноября. Россия призывает Соединенные Штаты Америки применить свой же закон по химическому оружию в отношении самих себя, так как именно Вашингтон не ликвидирует свои химические арсеналы. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова журналистам.

Она напомнила, что РФ давно ликвидировала имевшийся у нее военно-химический арсенал. Захарова подчеркнула, что этот факт проверили и задокументировали представители организаций по запрещению химического оружия. При этом она уточнила, что Вашингтон обязательства по уничтожению опасного оружия не выполнил до сих пор. По ее словам, американская сторона откладывают завершение данного процесса.