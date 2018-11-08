Посадка вертолета со спасателями на месте вынужденного приземления Ан-2 невозможна

Архангельск, 8 ноября. Посадка вертолета со спасателями на месте в Архангельской области, где совершил вынужденное приземление самолет Ан-2, невозможна, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Вертолет со спасателями, вылетевший к месту вынужденной посадки Ан-2 под Архангельском, обнаружил воздушное судно. Однако посадка в зоне лесного массива оказалась невозможна.

Вниз спустились трое спасателей, чтобы оценить обстановку.

Напомним, на борту Ан-2 находились 13 человек, среди которых были ребенок и врач. По предварительной информации, пострадавших нет, однако экипаж запросил помощь.