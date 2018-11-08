Весомый сдерживающий фактор: эксперт оценил вероятность успешных атак Израиля после поставок С-300 в Сирию

Поставка российских С-300 Сирийской арабской армии (САА) серьезно минимизировала вероятность успеха возможных ракетных атак Израиля, об этом заявил глава политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам военного, в стратегии нет понятия нулевой вероятности, поэтому нельзя говорить, что она сведена к нулю.

«Потому что мы говорим об открытом небе, о протяженных границах, о различных технологиях… Поэтому я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность достижения целей этой агрессии», — заявил РИА Новости Хасан Ахмад Хасан.

Сирийский военный отметил, что в случае атаки Сирийская Арабская Республика (САР) имеет право «как в координации с российскими друзьями, так и независимо, защищать свое небо». При возможности ответа будут задействованы все необходимые средства, заметил он.

С-300 доказала высокую эффективность

Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что в последнее десятилетие оборонная наука и оборонная промышленность РФ развиваются на базе как сохранивших свою действенность советских технологических разработок, так и новых образцов. В результате отечественное оружие становится весьма эффективным и востребованным в местах вооруженных конфликтов. Комплекс С-300 тому доказательство.

«Мы знаем, что израильские вооруженные силы ЦАХАЛ — современная и высокотехнологичная армия. И если после поставки в Сирию комплекса С-300 израильтяне вынуждены отказаться от полетов своих самолетов в сирийском воздушном пространстве, если израильтяне вслух опасаются за неприкосновенность воздушного пространства над своей страной, граничащей с САР, значит, дело серьезное. Российская система вооружения на деле доказала высокую эффективность», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, развитие предприятий ВПК немыслимо без развития опытно-конструкторских наработок, а они, в свою очередь, невозможны без развития отечественной науки — как прикладной, так и фундаментальной — и образования. Эта, казалось бы, очевидная мысль благодаря таким достижениям отечественной «оборонки», как, например, комплекс С-300, начинает укореняться в общественном мнении. И это отрадно, уверен политолог.