С точностью до наоборот: в ЛНР ответили на призыв США игнорировать выборы в Донбассе

Луганск, 8 ноября. Призыв американского посольства на Украине игнорировать «незаконные» выборы в Донецкой и Луганской народных республиках еще сильнее мотивирует жителей Донбасса принять участие в голосовании. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Посольство США на Украине ранее опубликовало в социальной сети Twitter сообщение, в котором обратилось к жителям Донбасса с призывом отказаться от участия в выборах. В обращении отмечалось, что голосование якобы идет вразрез с минскими соглашениями, а Украина «делает позитивные шаги по укреплению мира».

(2/2) Illegitimate elections and so-called “republics” only encourage continuation of this unacceptable conflict and will not be recognized internationally. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 ноября 2018 г.

В ЛНР ответили на призыв Соединенных Штатов игнорировать выборы в Донбассе.

«Они (жители Донбасса. — Прим. ФАН) ежедневно на себе ощущают «стремление Киева к миру» в виде обстрелов жилых массивов, экономической блокады и издевательств над пенсионерами, лишенными заработанной пенсии», — цитирует ТАСС Мирошника.

При этом представитель республики подчеркнул, что Вашингтон в Донбассе воспринимается исключительно как «пособник преступного украинского режима, предоставляющий киевским вооруженным формированиям летальное вооружение и поддерживающий блокирование мирных переговоров».

В связи с этим, указал Мирошник, жителям республик ничего не остается, как «поблагодарить американских представителей за их действия» и поступить с точностью до наоборот.

«Их призыв будет услышан, жители республик обязательно пойдут на выборы», — заключил Мирошник.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября. Киев и ряд стран Запада отказались признавать голосование в республиках Донбасса. При этом в Кремле неоднократно отмечали, что вопрос статуса республик должен решаться между ДНР, ЛНР и киевскими властями, которые являются сторонами продолжающегося на юго-востоке Украины конфликта. Выборы, подчеркнул официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, никоим образом не противоречат минским соглашениям.