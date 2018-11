С точностью до наоборот: в ЛНР ответили на призыв США игнорировать выборы в Донбассе

Луганск, 8 ноября. Призыв американского посольства на Украине игнорировать «незаконные» выборы в Донецкой и Луганской народных республиках еще сильнее мотивирует жителей Донбасса принять участие в голосовании. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Посольство США на Украине ранее опубликовало в социальной сети Twitter сообщение, в котором обратилось к жителям Донбасса с призывом отказаться от участия в выборах. В обращении отмечалось, что голосование якобы идет вразрез с минскими соглашениями, а Украина «делает позитивные шаги по укреплению мира».

(2/2) Illegitimate elections and so-called “republics” only encourage continuation of this unacceptable conflict and will not be recognized internationally.