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В МИД РФ раскритиковали идеи США об ограниченной ядерной войне

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В МИД РФ раскритиковали идеи США об ограниченной ядерной войне

Москва, 8 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подход Соединенных Штатов о рассмотрении концепции ограниченной ядерной войны опасным. Об этом дипломат заявила на брифинге. 

Ранее бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колдби предложил готовиться к введению «ограниченных операций с применением ядерных вооружений».

Захарова заявила, что ядерная война не должна быть развязана. По ее словам, в такой войне нет победителя, сообщили «Известия». 

«Мы считаем подобную политику [ограниченной ядерной войны] безответственной, крайне опасной», — подчеркнула дипломат.

Автор: Дарья Смолина
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