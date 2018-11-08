В МИД РФ раскритиковали идеи США об ограниченной ядерной войне

Москва, 8 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подход Соединенных Штатов о рассмотрении концепции ограниченной ядерной войны опасным. Об этом дипломат заявила на брифинге.

Ранее бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элбридж Колдби предложил готовиться к введению «ограниченных операций с применением ядерных вооружений».

Захарова заявила, что ядерная война не должна быть развязана. По ее словам, в такой войне нет победителя, сообщили «Известия».