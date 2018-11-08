Киев, 8 ноября. На Украине сократилось количество иностранных туристов на 17% с января по июнь 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минэкономразвитии Украины со ссылкой на данные Госпогранслужбы страны.

За первое полугодие 2018 году на Украину въехали 6,2 миллиона туристов. Больше всего туристов приезжали из Молдавии — 1,9 млн человек, Белоруссии — 1,1 млн, России — 645,3 тысячи. Также большое количество туристов приехало на Украину из Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.

Кроме того, в первом квартале на Украину въехали на 3,2% меньше туристов, чем в первом квартале 2017 года — 2,6 млн человек, во втором квартале на 0,6% меньше — 3,7 млн человек.

Отметим, что в начале 2017 года количество туристов, приезжавших на Украину выросло на 6%, — до 14,4 млн человек.