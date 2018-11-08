Россию запугать невозможно: в МИД РФ назвали число введенных с 2011 года санкций США

Москва, 8 ноября. Соединенные Штаты с 2011 года 62 раза вводили санкции против России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время выступления на брифинге дипломат подчеркнула, что такой подход Вашингтона к ведению внешней политики стал обыденным, новые ограничения могут последовать «с той же легкостью и безответственностью», с которой вводились предыдущие.

«Время идет, поводы находятся», — отметила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что недружественные шаги Вашингтона показывают вовсе не силу, а слабость, по большому счету являясь бессилием решить стоящие перед США реальные проблемы.

Россию никакими ультиматумами «запугать» невозможно, отметила Захарова. Однако, по ее словам, пугает уровень профессионализма американских деятелей, которые выступают за введение ограничительных мер.

Напомним, поводом для введения ограничительных мер против России стало так называемое «дело Скрипалей». Лондон и Вашингтон обвинили в произошедшем Москву, при этом не подкрепив свои нападки весомыми доказательствами. В РФ неоднократно отмечали, что обвинения голословны, а российская сторона готова принять участие в расследовании дела.

В минувший вторник представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что ведомство намерено действовать согласно закону о химическом и биологическом оружии, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Москва якобы не выполнила требования Вашингтона по «делу Скрипалей».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, комментируя данное заявление Вашингтона, подчеркнул, что угроза введения второго раунда санкций США против России по «делу Скрипалей» раздражает бизнес и тормозит развитие торговых отношений между государствами.