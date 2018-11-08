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На МКС восстановили работу компьютера после сбоя

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На МКС восстановили работу компьютера после сбоя

Москва, 8 ноября. На Международной космической станции (МКС) восстановили работу компьютера, на котором ранее произошел программный сбой. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Восстановить работу центрально-вычислительной машины (ЦВМ) удалось после перезагрузки.

«Трехканальная конфигурация восстановлена», — написал Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать с двумя рабочими компьютерами. Именно поэтому техническая неисправность не отразилась на работе Международной космической станции.

Автор: Регина Пак
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