Ученые рассказали, как справляться с негативными эмоциями

Москва, 8 ноября. Неприятные эмоции, несмотря на их разрушительное воздействие, человек может преобразовать с пользой для себя. К таким выводам пришли специалисты Медицинского центра Колумбийского университета.

Зачастую человек, переживая негативные события, начинает чувствовать себя жертвой или проявлять агрессию. Подобная реакция является естественной, однако непродуктивной. Для того, чтобы максимально минимизировать негативные для себя последствия, человек может преобразовать неприятные эмоции в другое чувство.

Начать контролировать то, что мы испытываем, можно с практики. Специалисты советуют тратить пять минут в день на небольшое «актерство» — попытку представить себя в том или ином состоянии. Спустя некоторое время такого эксперимента человек уже может определить, какие именно процессы в его организме меняются во время гнева: ощущения, сердцебиение, дыхание.