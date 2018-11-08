В Сирии завершилось переоборудование С-300: готова ли САА отражать атаки Израиля

Россия закончила переоборудовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМ/ПМ2, ранее доставленные в Сирию. Об этом российскому информагентству ТАСС рассказал военно-дипломатический источник. Что еще предстоит сделать для укрепления сирийской системы ПВО и как на это отреагирует Израиль — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Технические специалисты российских оборонных предприятий, прибывшие в Сирию в начале октября вслед за доставленными туда ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, которые являются своего рода «гибридом», включающим элементы обоих комплексов, завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и на днях вернулись на родину. Теперь все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях Сирии, осталось завершить подготовку на технике сирийских военных», — приводил слова своего собеседника ТАСС.

Ранее российское СМИ уже сообщало, что работа технических специалистов РФ по переоборудованию доставленного в Сирию полкового комплекта С-300 сводится главным образом к замене российских кодов и литерных частот наземного радиолокационного запросчика и литерных частот РЛС на экспортные, в данном случае сирийские.

Напомним, 17 сентября по вине Израиля в небе над Средиземным морем был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. ЦАХАЛ сообщил российской стороне о готовящейся атаке по территории Сирии всего за минуту до удара, что не позволило своевременно вывести самолет ВКС РФ в безопасную зону. Более того, в момент, когда сирийцы начали отражать израильскую атаку, истребитель ЦАХАЛ совершил маневр, фактически подставив под удар российский самолет.

«Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителей F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. Знали израильтяне, и что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания «свой-чужой» и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей», — рассказывал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Данные действия Израиля, который регулярно наносил удары по территории Сирии, вынудило российское военное командование принять адекватные ответные меры, направленные на повышение безопасности военнослужащих РФ.

По заявлениям Минобороны, наряду с ЗРК С-300 в Сирию уже были доставлены комплекты автоматизированной системы управления силами и средствами ПВО «Поляна Д-4». Она позволит эффективно управлять боевыми действиями зенитной ракетной бригадой или смешанной группировки войск ПВО, оснащенной ЗРК С-300, «Тор», «Бук», а также зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и «Тунгуска».

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Первоначальный этап анонсировался именно на середину ноября. Та работа по переоборудованию С-300, которая сейчас была завершена — это первичная работа. Для тесного боевого слаживания обновленных систем ПВО и возможности их взаимодействия с российскими системами ПВО, развернутыми на территории Сирии, потребуется больше времени», — объяснил эксперт.

Тем не менее, по его словам, силы ПВО Сирии уже сейчас активно «тестируются» американцами и израильтянами, о чем свидетельствуют интенсивная активность самолетов-разведчиков в воздушном пространстве Иордании, Ливана и Восточного Средиземноморья.