Москва, 8 ноября. Россия уважает выбор американского народа на промежуточных выборах в Конгресс США, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Неожиданностей для нас нет, мы уважаем выбор американского народа», — прокомментировал он результаты голосования.

Рябков добавил, что Москва продолжит работу над нормализацией отношений с Вашингтоном. Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и дальше «терпеливо объяснять» американским коллегам, что позиция, которой в двусторонних отношениях придерживаются США, не соответствует интересам не только РФ, но и самой Америки.

По словам Рябкова, американские политики пренебрежительно относятся к интересам США, навязывают другим государствам свою позицию и не считаются с их мнением. Замглавы российского МИД обратил внимание, что такую политику отвергает все большее количество стран мира.

Выборы в американский Конгресс прошли 6 ноября. По итогам голосования, большинство в Сенате получили республиканцы, в свою очередь Палата представителей стала демократической. Результаты выборов при этом расценили как свою победу и президент США Дональд Трамп, и демократическая партия.