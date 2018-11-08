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Путин отметил высокий уровень отношений между Сеулом и Москвой

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Путин отметил высокий уровень отношений между Сеулом и Москвой

Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Первого российско-корейского межрегионального форума. Глава государства отметил, что отношения между Сеулом и Москвой находятся на весьма высоком уровне, сообщается на сайте Кремля.

«Налажен содержательный политический диалог, продуктивное взаимодействие на самых различных направлениях», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что серьезный вклад в развитие двустороннего сотрудничества вносят контакты между регионами. Российский лидер, отметив контакты российских регионов с корейскими провинциями, заявил о разработках совместных проектов в сферах торговли и инвестиций, здравоохранения и туризма, сельского хозяйства и рыболовства.

Президент России констатировал: «подобное партнерство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию регионов обеих стран».

Напомним, Первый российско-корейский форум межрегионального сотрудничества  стартовал в минувшую среду. Мероприятия форума проходят в корейском городе Пхоханг.

Автор: Дарья Смолина
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