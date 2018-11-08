В Госдуме объяснили, почему школы должны охранять бойцы Росгвардии

Москва, 8 ноября. В Государственную думу РФ внесен законопроект, согласно которому охраной образовательных учреждений должны заниматься сотрудники Росгвардии. Документ разработал депутат Сергей Вострецов, член фракции «Единая Россия».

Он рассказал Федеральному агентству новостей, что на предложении инициативы его подвигла недавняя трагедия в Керченском политехническом колледже, где в результате стрельбы местного студента Владислава Рослякова погибли 20 человек (не считая его самого).

По мнению Вострецова, охраной школ и вузов должны заниматься только настоящие профессионалы.

«Начнем с того, что недавно функции лицензирования вневедомственной охраны, которые раньше были у МВД, перешли в Росгвардию, — отметил он. — И сегодня ни один ствол ни одному охраннику без ее разрешения выдан быть не может. А чем отличается от чоповца подготовленный боец? Он даже по поведению ребенка уже может все понять».

Вострецов, сам в свое время проходивший службу во внутренних войсках, добавил, что боец Росгвардии благодаря специальной подготовке умеет пользоваться табельным оружием и применять силовые приемы, «поэтому, например, с топором ребенок уже не пройдет». И натренированный боец сумеет оказать квалифицированное сопротивление вооруженному нападающему.

«Дело в том, что мы-то и сегодня тратим деньги на охрану школ и вузов, — свидетельствует член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — Просто все это дело надо систематизировать, сделать государственный заказ и набрать дополнительно контрактников. А то у нас в стране есть сотни тысяч чоповцев, непонятно кому подчиняющихся».

Депутат вполне логично считает, что если уж и платить деньги, то только за качественные услуги.

«Так называемые тревожные кнопки у нас почти везде есть, — заявил единоросс. — Но их почти никто почему-то не нажимает. А боец-специалист в первую очередь нажмет эту кнопку, а потом будет устранять опасность. Он быстро на все среагирует».

Говоря о дальнейшей судьбе своего документа, Вострецов заметил, что в Госдуме порядок единый — сначала его обсудят экспертные советы, фракционная группа.

«Партия рассматривает — поддержать или не поддержать, а дальше уже я сам принимаю решение — запускать законопроект, если партия, например, не поддержала, или не запускать, — сообщил он. — А если поддержала, то, конечно, запускать. Это уже гарантия, что законопроект точно пройдет».

Ранее, после кровавых событий в Керчи, эксперт по безопасности рассказал, как можно избежать расстрелов в российских школах.