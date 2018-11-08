Названы предварительные результаты президентских выборов в Мадагаскаре

Мадагаскар, 8 ноября. В Мадагаскаре прошли президентские выборы. К настоящему моменту обработано 1,5% бюллетеней.

По предварительным данным, кандидат Андри Раджоелина получает 42,82% голосов, на втором месте Марк Раваломанана. У него 42,79% голосов. Дествующий президент Эри Мартиаль Радзаунаримампианина набрал 3,17% голосов.

По словам экспертов, выборы в стране прошли в спокойной обстановке. Всего проголосовали 40% избирателей, сообщает Linfo.