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Названы предварительные результаты президентских выборов в Мадагаскаре

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Названы предварительные результаты президентских выборов в Мадагаскаре

Мадагаскар, 8 ноября. В Мадагаскаре прошли президентские выборы. К настоящему моменту обработано 1,5% бюллетеней.

По предварительным данным, кандидат Андри Раджоелина получает 42,82%  голосов, на втором месте Марк Раваломанана. У него 42,79% голосов.  Дествующий президент Эри Мартиаль Радзаунаримампианина набрал 3,17% голосов.

По словам экспертов, выборы в стране прошли в спокойной обстановке. Всего проголосовали 40% избирателей, сообщает Linfo.

Автор: Денис Коробейников
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