Сирия сегодня: боевики мешают созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, Дамаск может бороться с присутствием США

Сирия, 8 ноября. Члены террористических группировок мешают формированию в провинции Идлиб демилитаризованной зоны. Сирийский генерал заявил, что Дамаск имеет все средства для того, чтобы бороться с военным присутствием США в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Провокации в Идлибе

Говорить об успехах в деле формирования демилитаризованной зоны в провинции Идлиб пока рано, террористы продолжают провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано. Террористы из «Ан-Нусры» (запрещенная в России группировка. — Прим. ФАН), союзники этой группировки, незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации», — сообщила дипломат.

Напомним, 17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Было решено, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков.

Дамаск имеет право на борьбу с США в САР

Сирийская Арабская Республика имеет полное право бороться с военным присутствием США и их союзников на своей территории всеми возможными методами и средствами. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель политического управления армии САР Хасан Ахмад Хасан.

«Единственно законным является лишь российское военное присутствие, а также присутствие иранских сил и сил национального сопротивления Ливана, которые пришли в страну и находятся на территории сирийского государства на основании его просьбы. Любые другие формы военного присутствия, будь то турецкое, американское, британское, французское, немецкое либо стран Персидского залива, — любые другие формы военного присутствия, дислоцирования вооруженных сил являются незаконными», — подчеркнул Хасан.

Таким образом, как утверждает генерал, Вооруженные силы Сирии имеют полное право на защиту своей территории от иностранных войск всеми возможными способами и средствами.

С-300 свели к минимуму успешность атак Израиля

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 Сирии снизили до минимума вероятность успешных атак ВВС Израиля по объектам инфраструктуры САР. Об этом заявил руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

«В военной стратегии нет понятия нулевой вероятности. Потому что мы говорим об открытом небе, о протяженных границах, о различных технологиях… Так что я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму возможность достижения целей этой агрессии», — подчеркнул он.

При этом Хасан отметил, что офицеры сирийской армии на деле доказали, что обладают высокой квалификацией в обращении с самыми современными технологиями и оружием и могу освоить любой вид высокотехнологичной военной продукции.

Напомним, 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о введении мер по повышению безопасности военнослужащих армии РФ в Сирии в ответ за сбитый Ил-20. По словам главы ведомства, Москва оснастит командные пункты сирийской ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у России, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.