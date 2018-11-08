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«Показывает не силу, а слабость»: Захарова обвинила США в уклонении от проблем с помощью санкций

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«Показывает не силу, а слабость»: Захарова обвинила США в уклонении от проблем с помощью санкций

Москва, 8 ноября. Американские санкции против России показывают нежелание Вашингтона решать проблемы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что Москву не пугают угрозы Вашингтона о возможности введения новых санкций. Она обратила внимание, что это стало обыденным подходом для Белого дома.

«К сожалению, он показывает не силу, а слабость, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства,  — просто бессилие решить стоящие перед США реальные проблемы, реальные проблемы с участием США на международной арене».

По мнению МИД РФ, санкциями США лишь пытаются отвлечь внимание от «реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке».

«Естественно, никакими ультиматумами запугать Россию невозможно», — заключила она.

«Показывает не силу, а слабость»: Захарова обвинила США в уклонении от проблем с помощью санкций

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москве до сих пор не предоставили ни одного факта о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы США или других стран. Напомним, это стало одной из причин введения санкций против России.

Автор: Катерина Иванова
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