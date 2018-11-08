Не надо стесняться: в РФ предложили асимметричный ответ США в случае новых санкций
Госдепартамент США изучает последствия новых антироссийских санкций, однако в Вашингтоне пока что не определились, когда будут введены очередные ограничительные меры против России.
«Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции [были введены] верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их влияние на интересы национальной безопасности США. Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно», — заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что у РФ в настоящий момент недостаточно рычагов воздействия на США, поскольку между Россией и объединенной западной коалицией существует определенный экономический и политический дисбаланс.
«Думаю, что санкции будут преимущественно односторонними, как и предыдущие. Это не санкционная война, это одна сторона атакует другую, а последняя в основном молчит. Я думаю, что ситуация будет аналогичной.
Россия ответит риторически, подчеркнет несправедливость санкций, бездоказательность обвинений в отравлении Скрипалей и так далее», — говорит политический аналитик.
По его словам, Россия не отвечает на санкции Запада, что является одной из главных причин, по которой США и их сателлиты продолжают вводить все новые и новые ограничительные меры.
«Запад чувствует полную безнаказанность и ощущает возможность продолжать санкционное давление. Мне представляется, что для того, чтобы санкции прекратились, необходимо отвечать. Но отвечать нужно асимметрично», — продолжает политолог.
Дело в том, указывает он, что США могут запретить российским госбанкам иметь долларовые счета. Если это произойдет, то станет серьезным ударом, поскольку граждане и бизнес держат в банках довольно много денежных средств в иностранной валюте.
«Мы не можем запретить американским банкам иметь рублевые счета, поскольку у них практически нет их. США полагают, что могут безболезненно наносить России удары, — резюмировал Сергей Марков. — Необходимо сформулировать, каким образом отвечать на санкции. Я полагаю, что нужно нанести асимметричный удар по самым слабым местам западной коалиции. Не надо стесняться. Самое слабое звено — это националистический киевский режим. Нужно вернуть Украину украинцам».