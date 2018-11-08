Не надо стесняться: в РФ предложили асимметричный ответ США в случае новых санкций

Госдепартамент США изучает последствия новых антироссийских санкций, однако в Вашингтоне пока что не определились, когда будут введены очередные ограничительные меры против России.

«Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции [были введены] верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их влияние на интересы национальной безопасности США. Я ограничусь этим, но это то, к чему мы относимся серьезно», — заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что у РФ в настоящий момент недостаточно рычагов воздействия на США, поскольку между Россией и объединенной западной коалицией существует определенный экономический и политический дисбаланс.

«Думаю, что санкции будут преимущественно односторонними, как и предыдущие. Это не санкционная война, это одна сторона атакует другую, а последняя в основном молчит. Я думаю, что ситуация будет аналогичной. Россия ответит риторически, подчеркнет несправедливость санкций, бездоказательность обвинений в отравлении Скрипалей и так далее», — говорит политический аналитик.

По его словам, Россия не отвечает на санкции Запада, что является одной из главных причин, по которой США и их сателлиты продолжают вводить все новые и новые ограничительные меры.

«Запад чувствует полную безнаказанность и ощущает возможность продолжать санкционное давление. Мне представляется, что для того, чтобы санкции прекратились, необходимо отвечать. Но отвечать нужно асимметрично», — продолжает политолог.

Дело в том, указывает он, что США могут запретить российским госбанкам иметь долларовые счета. Если это произойдет, то станет серьезным ударом, поскольку граждане и бизнес держат в банках довольно много денежных средств в иностранной валюте.