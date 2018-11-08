Занимайтесь делом, а не троллингом: эксперт объяснил послание Трампа демократам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег демократов от «игр» с расследованиями в Конгрессе. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

На выборах во вторник республиканцы укрепили контроль над Сенатом, однако утратили его в палате представителей, уступив демократам.

«Они могут играть в эту игру (с расследованиями в Конгрессе. — Прим. ФАН), но мы можем играть в нее лучше», — заявил Дональд Трамп.

Демократы, которые получили контроль над палатой представителей, могут воспользоваться надзорными полномочиями комитетов и возобновить расследования против Дональда Трампа. В частности, это может касаться расследования о так называемых связях американского лидера с Российской Федерацией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Желание диалога с демократами

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: своим заявлением Трамп на самом деле сказал о желании диалога с демократами. При этом американский президент отлично понимает психологию оппонентов.

«Смысл в том, что сейчас выборы в палату представителей Демократической партии удалось выиграть благодаря новым кандидатам и новым лозунгам. К избирателям демократы шли с идеей сохранения нынешней системы медицинского страхования, которую удалось принять при Бараке Обаме. Кроме этого, демократы выдвигали лозунги о повышении минимальной зарплаты, увеличении расходов на социальные нужды. С этими в общем-то конструктивными предложениями можно цивилизованно дискутировать», — пояснил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, Трамп боится, что демократы вернутся к своей прежней тактике, то есть продолжат его откровенно троллить. Посмотрите на лояльную демократам американскую прессу за последние полтора года. Там все статьи посвящены или мнимому российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, или связям Трампа с женщинами, или обыгрыванию старых двусмысленных заявлений главы государства, которые якобы были расистскими или сексистскими.