Занимайтесь делом, а не троллингом: эксперт объяснил послание Трампа демократам
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег демократов от «игр» с расследованиями в Конгрессе. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
На выборах во вторник республиканцы укрепили контроль над Сенатом, однако утратили его в палате представителей, уступив демократам.
«Они могут играть в эту игру (с расследованиями в Конгрессе. — Прим. ФАН), но мы можем играть в нее лучше», — заявил Дональд Трамп.
Демократы, которые получили контроль над палатой представителей, могут воспользоваться надзорными полномочиями комитетов и возобновить расследования против Дональда Трампа. В частности, это может касаться расследования о так называемых связях американского лидера с Российской Федерацией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.
Желание диалога с демократами
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: своим заявлением Трамп на самом деле сказал о желании диалога с демократами. При этом американский президент отлично понимает психологию оппонентов.
«Смысл в том, что сейчас выборы в палату представителей Демократической партии удалось выиграть благодаря новым кандидатам и новым лозунгам. К избирателям демократы шли с идеей сохранения нынешней системы медицинского страхования, которую удалось принять при Бараке Обаме.
Кроме этого, демократы выдвигали лозунги о повышении минимальной зарплаты, увеличении расходов на социальные нужды. С этими в общем-то конструктивными предложениями можно цивилизованно дискутировать», — пояснил Андрей Иванов.
Но, заметил эксперт, Трамп боится, что демократы вернутся к своей прежней тактике, то есть продолжат его откровенно троллить. Посмотрите на лояльную демократам американскую прессу за последние полтора года. Там все статьи посвящены или мнимому российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, или связям Трампа с женщинами, или обыгрыванию старых двусмысленных заявлений главы государства, которые якобы были расистскими или сексистскими.
«Наиболее острое обвинение в адрес Трампа — что он продался Москве с потрохами. Но ведь нельзя работать спокойно, когда тебя постоянно обвиняют в национальной измене. Тем более что прокурор Мюллер опросил уже всех, кого только можно, но никаких явных доказательств не нашел.
Сейчас демократы могут опять сесть на старого конька и вместо реализации своих законодательных инициатив пытаться безуспешно начинать процедуру импичмента. Трамп как бы говорит своим оппонентам: занимайтесь делом, а не троллингом», — заключил Андрей Иванов.