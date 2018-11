«Самая быстрая женщина в мире» скончалась в США

Нью-Йорк, 8 ноября. Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли «самой быстрой женщиной в мире», ушла из жизни в возрасте 72 лет.

По данным издания Washington Post, причиной смерти исполнительницы опасных трюков стала пневмония. О'Нил ушла из жизни в городе Юрика американского штата Калифорния.

Она стала первой женщиной, которая присоединилась к Stunts Unlimited — главной каскадерской студии Голливуда. Звание «самой быстрой женщины в мире» каскадер заполучила, достигнув скорости примерно 600 миль в час (около 966 километров в час) за рулем ракетного автомобиля, пишет «МИР24».

В том числе один из самых знаменитых трюков О’Нил исполнила для телесериала Wonder Woman («Чудо-женщина»), передает «Царьград». Она спрыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов (около 39 метров), прежде чем приземлиться на воздушную подушку.

We lost legendary stunt woman Kitty O' Neil today. So fearless that not even being deaf stopped her from performing some of the most dangerous stunts on film including a record breaking fall for the Wonder Woman tv show. You were truly a wonder Miss O'Neil. RIP pic.twitter.com/C5SIiPC1v0