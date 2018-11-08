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«Самая быстрая женщина в мире» скончалась в США

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«Самая быстрая женщина в мире» скончалась в США

Нью-Йорк, 8 ноября. Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли «самой быстрой женщиной в мире», ушла из жизни в возрасте 72 лет.

По данным издания Washington Post, причиной смерти исполнительницы опасных трюков стала пневмония. О'Нил ушла из жизни в городе Юрика американского штата Калифорния.

Она стала первой женщиной, которая присоединилась к Stunts Unlimited — главной каскадерской студии Голливуда. Звание «самой быстрой женщины в мире» каскадер заполучила, достигнув скорости примерно 600 миль в час (около 966 километров в час) за рулем ракетного автомобиля, пишет «МИР24».

В том числе один из самых знаменитых трюков О’Нил исполнила для телесериала Wonder Woman («Чудо-женщина»), передает «Царьград». Она спрыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов (около 39 метров), прежде чем приземлиться на воздушную подушку.

Напомним, в 2017 году на большие экраны вышла новая экранизация комикса издательства DC Comics «Чудо-женщина». Основные роли в картине исполнили Галь Гадот, Робин Райт, Крис Пайн, Дэвил Тьюлис, Люси Дэвис и Конни Нильсен. Первое появление персонажа «Чудо-женщины» в кино состоялось в картине Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Картину высоко оценили западные критики, которые отметили, что «Чудо-женщина» отходит от привычной для супергеройских фильмов линии. Келли Лоулер из USA Today назвала фильм «взрывным» и «захватывающим».

Автор: Екатерина Кухарева
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