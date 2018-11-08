Милонов предложил заставить российских госслужащих помогать бездомным

Москва, 8 ноября. Российских госслужащих могут заставить помогать бездомным и ухаживать за пожилыми людьми. С предложением обязать чиновников каждый год проходить стажировку в социальных, реабилитационных и благотворительных учреждениях планирует обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его мнению, волонтерская деятельность должна помочь госслужащим стать ближе к проблемам россиян, а также повысит доверие населения к чиновникам.

«Чиновники обязаны не понаслышке знать социальные отрасли, которыми им доверено заниматься», — приводит слова Милонова News.ru.

Депутат уточнил, что к решению предложить такую инициативу его подтолкнул скандал со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая заявила, что государство якобы «ничем не обязано» подрастающему поколению.

Комментируя инцидент, Милонов подчеркнул, что государственный служащий, который обязан помогать людям и защищать их, «не должен позволять себе поведение, которое может спровоцировать народное негодование».

Ранее после сообщений СМИ о растратах в департаменте молодежной политики Свердловской области, который возглавляла Глацких, была начата доследственная проверка.