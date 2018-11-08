США будут выкручивать руки: эксперт оценил 24-летний контракт на поставку СПГ в Польшу

Министр энергетики США Рик Перри назвал подписание Варшавой контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) «великим днем для Европы». С воодушевленной речью глава ведомства выступил на церемонии в польской компании PGNiG, которая накануне досрочно подписала соглашение с поставщиком из США, сообщает РИА Новости.

В рамках долгосрочного договора Варшава получит в 2019–2022 годах около 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации, а позже, в 2023–2042 годах — еще около 39 миллиардов кубометров СПГ. Всего Вашингтон планирует поставить 29,5 миллиона тонн природного газа.

Восторженно к заключению энергетической сделки отнеслось и польское руководство. Президент Анджей Дуда посчитал поставку американского топлива шагом «к энергетической безопасности не только Польши, но и всего региона Центральной и Восточной Европы».

«Это настоящее трансатлантическое партнерство», — заявил Дуда, отмечая сотрудничество Польши с США и в других сферах, помимо энергетики.

Отметим, что до этого главным поставщиком газа в Варшаву являлся российский «Газпром». Нефтегазовая компания PGNiG, несмотря на контракт с Москвой, часто заявляет о «зависимости от российского топлива и необходимости диверсификации». США взяли на вооружение это заявление Польши и пообещали «развивать польскую экономику».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей назвал контракт между Польшей и США сугубо политическим и усомнился в том, что в Восточной Европе действительно произойдут значительные перемены в связи с поставкой американского СПГ.

«Россия совершенно безразлично относится к этому факту, так как Польша не является большим покупателем и интересным рынком для Москвы. Разговоры о трансатлантической солидарности, свободе и независимости по поводу достаточно обыденного контракта, мне кажется, выдают намерения сторон, которые далеко выходят за рамки экономики», — подчеркнул эксперт, оценивая заявление США и Польши о «великом дне для Европы» в связи с подписанием контракта на поставки СПГ.

«Поставки американского газа в Польшу — в чистом виде политика. Мы знаем, что они [США] будут выкручивать руки с тем, чтобы продавать свой гораздо более дорогой газ»,— отметил политолог навязывание поставок СПГ из США Польше. — Это американская экономика: сначала идет военная мощь, которая будет выкручивать руки, и только потом будут заключены выгодные США контракты. Это называется «Дипломатия канонерок», когда сторону заставляют подписать соглашение».

По мнению собеседника агентства, Варшава, подписав договор, не сможет развиваться не только экономически, но и политически. Эксперт напомнил, что в минувшее воскресенье в Польше прошли выборы органов местного самоуправления, на которых члены действующей правящей партии показали слабый результат.