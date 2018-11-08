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Захарова назвала преследование Бутиной черным пятном на репутации США

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Захарова назвала преследование Бутиной черным пятном на репутации США

Москва, 8 ноября. Необоснованное преследование россиянки Марии Бутиной является черным пятном на репутации США. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Бутина была арестована «за свой российский паспорт». По мнению представителя министерства иностранных дел, арест россиянки является «черным пятном» на репутации Вашингтона. При этом она напомнила, что американская сторона всегда презентует себя как гарант прав защиты человека.

«А на самом деле просто бросили соотечественницу в тюрьму только за ее российский паспорт», — подчеркнула она.

Кроме того, Захарова сообщила, что российские дипломаты регулярно посещают Бутину в тюрьме. Американские власти обвиняют Бутину якобы в работе иностранным агентом, а также в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиции США. По американским законам, ей грозит до 15 лет тюремного срока.

Захарова назвала преследование Бутиной черным пятном на репутации США

Автор: Алия Садыкова
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