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В МИД РФ прокомментировали украинский закон о нарушении границы

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В МИД РФ прокомментировали украинский закон о нарушении границы

Москва, 8 ноября. Украинские власти продолжают нагнетать истерику накануне предстоящих выборов. Об этом заявили в МИД России, комментируя принятие Киевом закона о нарушении границы.

В МИД РФ подчеркнули, что украинский закон о нарушении границы даст Киеву возможность подвести под него любого человека.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому за незаконное пересечение границы гражданами РФ предусматривается уголовная ответственность. Согласно украинскому закону, россияне могут въезжать на территорию Крыма только через украинские блокпосты.

Крым стал частью России в результате референдума, на котором жители Крыма и Севастополя прогосоловали за присоединение к России. Москва неодкократно подчеркивала, что референдум соответствовал международному праву, а вопрос Крыма «закрыт окончательно». Тем не менее, Киев считает Крым своей территорией.

Автор: Денис Коробейников
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