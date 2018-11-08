На борту совершившего вынужденную посадку Ан-2 находились врач и ребенок

Архангельск, 8 ноября. Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области стало обледенение, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Самолет принадлежит второму объединенному летному отряду Архангельска. Вынужденная посадка произошла в 50 километрах от регионального центра. Самолет приземлился на территории лесного массива.

Экстренные службы Архангельской области получили сообщение об инциденте в 11.30. На борту воздушного судна находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа. Среди пассажиров были врач и ребенок.

Экипаж запросил помощь. На данный момент к ним поднимают два вертолета Ми-8. Про пострадавших информации нет. Причиной происшествиия стало обледенение.