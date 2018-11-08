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Стали известны подробности жесткой посадки Ан-2 в Архангельской области

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Стали известны подробности жесткой посадки Ан-2 в Архангельской области

Москва, 8 ноября. Совершивший жесткую посадку самолет Ан-2 шел на Саяны и приземлился в 50 километрах от Архангельска. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что самолет совершил жесткую посадку в Архангельской области. На борту воздушного судна находились 13 человек.

Отмечается, что самолет Ан-2 принадлежит объединенному летному отряду Архангельска.

Автор: Дарья Смолина
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