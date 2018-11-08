«По барабану»: Ефремов отреагировал на предложение наказать его за «предательство Родины»

Один из ярчайших российских артистов, продолжатель знаменитой актерской династии Михаил Ефремов накануне своего юбилея подвергся атаке за недостаточно, по мнению некоторых наших соотечественников, патриотичное поведение. Поводом для идеи наказать Ефремова стало, по мнению критиков, его чересчур лояльное отношение к нынешним киевским властям, а также, мягко скажем, спорные высказывания о Крыме. В качестве наказания было предложено подумать о лишении Ефремова звания «Заслуженный артист России», которого он удостоился в 1995 году по указу первого президента РФ Бориса Ельцина.

Федеральное агентство новостей решило спросить у самого Михаила Ефремова, как он относится к развернувшейся против него кампании и к предложению лишить его звания «заслуженного».

«Меня это не интересует. По барабану. До свидания», — кратко ответил актер и положил трубку.

За разъяснением, не крутовато ли за каждую неосторожную фразу немедленно начинать шельмование всенародных любимцев (а Ефремов, без сомнения, относится к таковым), Федеральное агентство новостей обратилось к автору идеи лишать провинившихся почетных званий — члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру Вадиму Манукяну.

«На YouTube масса роликов о гастролях Михаила Ефремова на Украине, — рассказал Манукян. — Безусловно, все видели его резонансное выступление на украинском радио (там Ефремов, по мнению критиков, нелестно отзывался о России. — Прим. ФАН), но меня даже больше раздосадовали именно его концертные номера. Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию «страной-агрессором», подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство Родины».

Член экспертного совета при Госдуме пояснил, чем конкретно его возмутили выступления Ефремова на Украине.

«Неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами — и все это на потеху украинским зрителям, — возмущен блогер. — Просто представьте, что ровно с такой же программой поиздеваться над Украиной и украинцами приедет в Россию или выступит на российском радио тот же Андрей Данилко (сценический образ — Верка Сердючка. — Прим. ФАН). Не представляете?! Правильно! У себя дома он может критиковать свою страну, свое правительство, быть недовольным тем, что вокруг происходит, но ехать куда-то и там поливать грязью Украину он не станет».

В нынешних непростых условиях с талантливых и известных людей и спрос выше, считает Манукян.

«На заслуженных и народных артистах в подобные периоды, в такое непростое время для отношений между странами, лежит большая ответственность, — подчеркнул собеседник ФАН. — Именно артисты, вместо того чтобы в угоду публике топтаться на болевых точках, должны стать теми хрупкими мостиками, которые в итоге в далекой перспективе помогут вернуть нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной. Если ты получил почетное звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом».

А поскольку Михаил Ефремов не первый, кто позволяет себе некорректные высказывания о России и Крыме, на его примере следует и другим дать острастку, считает Манукян.

«Именно поэтому я считаю, что на примере Ефремова было бы правильно отработать механизм отзыва почетных званий. Иначе какой же ты «народный» или «заслуженный», если ты за рубежом так неподобающе себя ведешь по отношению к своему народу и не несешь в итоге за это никакой ответственности?» — резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, ранее за выступления на подконтрольной Киеву части Донбасса, а также за свою позицию по Крыму жесткой критике подвергся лидер группы «Машина времени», народный артист России Андрей Макаревич.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Как неоднократно подчеркивали в Москве, это было сделано в полном соответствии с международным правом. Киевские власти, а также большинство стран Запада не признали законность вхождения Крыма в состав России. Это повлекло наложение на РФ, в том числе на Республику Крым, ряда санкций.

В июле 2014 года Госдума приняла закон об уголовном наказании за публичные призывы «вернуть Крым». Ответственность за призывы к сепаратизму регулируется статьей 280.1 Уголовного кодекса РФ, которая носит название: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову 10 ноября исполняется 55 лет.