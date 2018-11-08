Сирия: более 700 беженцев вернулись за сутки из Ливана и Иордании

Москва, 8 ноября. Свыше 700 человек возвратились в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 716 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 124 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 592 человека», — говорится в бюллетене.

Кроме того сообщается, что 276 человек вернулись за сутки в места постоянного проживания внутри страны.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Накануне глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о намерении властей Ливана обеспечить возвращение 200 тысяч беженцев в Сирию до конца 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.