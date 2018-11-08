В МИД РФ надеются, что легализация марихуаны в Британии не повторит «канадский конопляный эксперимент»

Москва, 8 ноября. В МИД РФ выразили надежду, что в Великобритании не произойдет легализации марихуаны по «канадскому сценарию». Во внешнеполитическом ведомстве России в ответ на официальный запрос редакции Федерального агентства новостей отметили, что с 1 ноября в Соединенном Королевстве законодательно разрешен рецептурный отпуск медицинских препаратов, произведенных из каннабиса.

Речь идет, в основном, о таблетках, капсулах и маслах. Власти Великобритании уверяют, что указанная мера не направлена на постепенную легализацию каннабиса в рекреационных целях или на повторение «канадского конопляного эксперимента», отметили в МИД РФ.

«Хочется надеяться на то, что подобные заявления британских властей не будут расходиться с реальностью», — резюмировали в министерстве.

Напомним, 20 июня сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. 20 октября закон вступил в силу, и торговля наркотиком в Канаде стала официально разрешена.