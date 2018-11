Саратовский депутат похудел на 6 кг за две недели «министерской диеты»

Друзья! По-прежнему идёт моя #министерскаядиета , комментарии и в постах, и в Директ сообщения поступают от вас с просьбой показать, как я все это готовлю! . Некоторые подписчики иронично предлагает назвать эти посты «Смак для обед»????????????! . Сами по себе продукты позволяют приготовить вполне классные блюда, однако количество самих продуктов, к сожалению не позволяет питаться этим вдоволь или хотя бы в необходимых количествах????????‍♂️. . Сегодня, в своём видео, буду показывать свои кулинарные способности! . Вас же попрошу оставить свою критику в комментариях!

A post shared by Николай Бондаренко (@bondarenko_blog) on Nov 1, 2018 at 9:13am PDT