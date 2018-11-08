Саратовский депутат похудел на 6 кг за две недели «министерской диеты»

Саратов, 8 ноября. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко похудел на шесть килограммов за две недели «министерской диеты».

Депутат решил попробовать питаться на 3,5 тысячи рублей — примерно такая стоимость продуктовой корзины в Саратовской области. По словам Бондаренко, в основном он ест крупы и овощи.

Парламентарий, напомнив, что раньше он весил 94 килограмма, смог в ходе эксперимента избавиться от нескольких килограммов за две недели.

«Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — констатировал он.

Бондаренко рассказал, что на завтрак он есть 1,5 яйца, на обед — гречка или щи без мяса, сообщил «Царьград».

По информации «ФедералПресс», саратовский депутат также летал в командировку в Хакасию, но продолжил соблюдать диету. По его словам, он отказался от еды в самолете, чтобы «не нарушать чистоту эксперимента».

Напомним, в октябре министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионеров достаточно для «минимальных физиологических потребностей». Ей предложили попробовать прожить на сумму чуть более семи тысяч рублей, на что она ответила отказом, сославшись на то, что это будет ей не по статусу. После чего ее уволили.