Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

Москва, 8 ноября. Самолет Ан-2, на борту которого находились 13 человек, совершил жесткую посадку в Архангельской области в четверг, 8 ноября, передает Telegram-канал «112».

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Среди пассажиров есть один ребенок. Как стало известно, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Что стало причиной жесткой посадки, остается неизвестным. Воздушное судно принадлежит объединенному летному отряду Архангельска.