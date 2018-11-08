Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

120
0 Оставить комментарий

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

Москва, 8 ноября. Самолет Ан-2, на борту которого находились 13 человек, совершил жесткую посадку в Архангельской области в четверг, 8 ноября, передает Telegram-канал «112». 

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Среди пассажиров есть один ребенок. Как стало известно, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. 

Что стало причиной жесткой посадки, остается неизвестным. Воздушное судно принадлежит объединенному летному отряду Архангельска.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.