Осужденный по делу банды Цапков Цеповяз переписывался с сыном по телефону из колонии

Москва, 8 ноября. Приговоренный к лишению свободы на 20 лет фигурант дела банды Цапков Вячеслав Цеповяз из исправительной колонии на регулярной основе переписывался с сыном по телефону. Об этом сообщили в четверг в региональной прокуратуре.

«Установлены факты переписки осужденного со своим сыном», — уточнили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что телефонная переписка велась с разных номеров. В прокуратуре добавили, что, находясь в колонии, Цеповяз также мог свободно посещать служебные помещения и пользоваться стационарным телефоном.

В 2013 году Цеповяз по делу банды Цапков был приговорен к 20 годам лишения свободы. Банда действовала в Краснодарском крае в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. Члены банды совершили 19 убийств, жертвами преступников стали в том числе дети.

Ранее в Сеть попали фотографии из колонии, на которых Цеповяз ест шашлыки, крабов и икру. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в этой связи потребовал провести проверку в исправительном учреждении. Ранее в четверг Генпрокуратура РФ направила в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела против должностных лиц колонии.