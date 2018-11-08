Стало известно, когда Рособрнадзор протестирует собеседование по русскому языку для девятиклассников

Москва, 8 ноября. Рособрнадзор проведет апробацию формата итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников 9 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Собеседование вводят в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы: оно необходимо для проверки навыков устной речи у школьников.

«Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации», — сообщили в Рособрнадзоре.

В апробации собеседования примут участие более 1,5 тысячи учеников 9 класса из 30 регионов России. Принимать собеседование будет экзаменатор. На выполнение каждого задания школьнику будет отведено около 15 минут.

Учащимся будет необходимо выполнить четыре задания: прочесть текст вслух, пересказать его с использованием дополнительной информации, составить монолог на заданную тему и провести диалог с экзаменатором.

Дата проведения итогового собеседования в учебном году 2018–2019 назначена на 13 февраля. Дополнительные собеседования будут проведены 13 марта и 6 мая.