Всегда буду благодарен Каррере: Самедов рассказал о планах на продолжение карьеры

Москва, 8 ноября. Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов выразил благодарность главному тренеру команды Массимо Каррере и рассказал, как долго еще планирует играть в футбол.

Летом этого года спортсмен принял решение завершить выступления за сборную России. По словам 33-летнего футболиста, он хочет больше времени посвятить семье и воспитанию своих детей.

Последние годы в футбольной карьере Самедова ознаменовались яркими моментами. Сначала он вернулся в «Спартак» и впервые в карьере получил звание чемпиона России, а затем в составе российской сборной успешно выступил на домашнем чемпионате мира. По словам футболиста, показанный командой результат кардинально изменил отношение к российской сборной.

Далеко не последнюю роль в спортивной карьере футболиста сыграл Каррера, который в октябре покинул пост главного тренера московского футбольного клуба. Самедов подчеркнул, что Каррера занимает важное место среди тренеров, с которыми футболисту посчастливилось работать.

«Я ему буду всегда благодарен. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся», — цитирует Самедова телеканал «360».

В то же время футболист рассказал о планах на продолжение карьеры. Самедов подчеркнул, что принял для себя решение продолжить играть в следующем сезоне. Пока спортсмен не может сказать, за какой клуб будет выступать, поскольку контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Самедов отметил, что «было бы идеально» остаться в московском клубе, которому он «безумно благодарен».

«Но как будет дальше — посмотрим. Время еще есть», — заключил спортсмен.

Напомним, Самедов принял участие во всех пяти матчах сборной России на ЧМ-2018. Подопечным Станислава Черчесова удалось дойти до 1/4 финала первенства, где россияне в серии пенальти уступили команде Хорватии.

О том, что итальянец Каррера покинул пост главного тренера московского футбольного клуба, стало известно 22 октября, передает «Газета.ru». Он возглавил команду в 2016 году. Совет директоров «Спартака» был неудовлетворен результатами команды за прошлый сезон, в связи с чем было принято решение освободить итальянца от занимаемой должности.