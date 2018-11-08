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Сирия: Захарова поймала иностранные НКО на лжи о разрушениях в Ракке

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Сирия: Захарова поймала иностранные НКО на лжи о разрушениях в Ракке

Москва, 8 ноября. Реальность разрушений в сирийской Ракке, отличается от данных, которые предоставляют западные НКО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера она привела доклад организации «Рич», в котором рассказывается о радужной картине восстановления города. Захарова подчеркнула, что для людей, которые занимаются практическим анализом событий на этой территории, все данные из доклада противоречат действительности.

Напомним, МИД Сирии направил в ООН требование принять меры в связи с обнаружением массового захоронении в Ракке, в котором были обнаружены 4 000 тел погибших.

Террористы ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России) захватили Ракку в 2014 году. «Сирийские демократические силы» при поддержки коалиции освободили Ракку в 2017 году. В результате бомбардировок, а также действий курдских формирований, которых поддерживают американцы, город оказался полностью разрушен. Он не восстановлен до сих пор.

Напомним, что коалиция во главе с США находится в стране незаконно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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