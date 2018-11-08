Стало известно, кто возглавит Tesla после ухода Илона Маска

Пало-Алто, 8 ноября. Робин Денхолм сменит Илона Маска на посту председателя совета директоров американского производителя электрокаров Tesla. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Сейчас Денхолм занимает должность финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra.

Илон Маск предоставит преемнице всю необходимую поддержку при ее переходе на должность.

«Я с нетерпением ожидаю более тесного сотрудничества с Робин, поскольку вместе мы продолжим ускорять развитие устойчивой энергетики», — сказал Илон Маск, слова которого приводятся в заявлении компании.

Он отметил, что Денхолм обладает обширным опытом работы в сфере технологий и автомобильной промышленности. За последние несколько лет она внесла большой вклад в развитие Tesla, помогая компании стать прибыльной.

Ранее стало известно, что в рамках досудебного урегулирования претензий биржевого регулятора США по делу о подозрении в мошенничестве компания Tesla и Илон Маск должны выплатить по 20 миллионов долларов штрафа. К середине ноября Маск должен отказаться от поста председателя совета директоров.