Европа должна молиться: Гаспарян прокомментировал слова француза о роли России в мировых войнах

Россию необходимо поблагодарить за вклад в победы в мировых войнах. Об этом в своей статье для издания Atlantico написал французский историк Эдуар Юссон.

Эксперт подверг резкой критике действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который в преддверии празднования столетия окончания Первой мировой войны призвал европейские страны создать единую армию для «противостояния России, Китаю и США». Примечательно: официальный Париж при этом заявляет, что «все мероприятия, связанные с этой датой, будут посвящены теме мира».

Юссон напомнил молодому французскому президенту о той кровавой цене, которую заплатила Россия, «защищая свободу в Европе». Во время Первой мировой войны страна потеряла около 5 миллионов человек, а во время Второй мировой — порядка 27 миллионов.

Французский историк призвал страны ЕС «осознать, что без России в Европе невозможен коллективный мир». Комментируя статью Юссона, российский писатель и публицист, главный редактор Русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил: он рад тому, что в Европе остались интеллектуалы, знающие историю собственной страны.

«Конечно, хорошо, что в Европе остаются интеллектуалы, знающие историю собственных стран не по той литературе, которая вышла за последние 15-20 лет, а по серьезным исследованиям. И что касается Первой мировой войны — они прекрасно знают о вкладе русского экспедиционного корпуса в события во Франции и уж тем более понимают вклад русских в завершение Второй мировой войны. Но если уж совсем по-честному: да Европа вообще должна молиться на Россию», — сказал Гаспарян.

Однако проблема современности заключается в том, что интеллектуальная элита в Европе «не является мейнстримом», считает собеседник ФАН. Она в некотором роде находится в оппозиции нынешним властям и той политике, которую они проводят, в том числе исторического ревизионизма.

«И то, что говорят такие люди, как Юссон, вне всякого сомнения, важно — проблема в том, что их мало кто слышит. За последние годы все привыкли, что «во всех мировых войнах победили Соединенные Штаты», и [45-й президент США Дональд] Трамп об этом говорил, и [44-й президент США Барак] Обама, и все прочие. А для европейцев эти события весьма и весьма далекие, они имеют смутное представление о том, что происходило в те годы. Поэтому тем важнее заявление каких-либо интеллектуалов по поводу того, кто действительно вносил вклад в две войны», — продолжает собеседник ФАН.

При этом Гаспарян подчеркнул, что частично Россия сама виновата в том, что европейское общество, в том числе и французский президент, забыли, что Москва дважды спасала Европу.

«Во многом это наше попустительство. Мы очень редко говорим о тех событиях. Если о Второй мировой у нас еще более-менее говорят, то Первая как была малоизвестной, так ею и остается, чем, вне всякого сомнения, будут пользоваться. Поэтому, кроме благодарностей тем людям, у которых сохранилось понимание и представление о тех исторических процессах, нам, конечно, тоже необходимо как можно чаще напоминать миру о том, что такое есть русский солдат.

Просто пройдут годы, все интеллектуалы умрут, а на смену им придет совершенно другое поколение людей, которые будут искренне думать, что флаг над Рейхстагом был звездно-полосатым, а на Восточном фронте происходили какие-то незначительные бои, на которые в принципе можно не обращать никакого внимания. Вот это страшно», — заключил российский аналитик.

Напомним, именно Эммануэль Макрон помешал лидерам Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки провести в Париже двустороннюю встречу во время предстоящих памятных мероприятий.