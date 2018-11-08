Польша заключила с США 24-летний контракт на поставки СПГ

Москва, 8 ноября. Польша заключила с США контракт на поставки сжиженного природного газа сроком на 24 года, сообщили в четверг на церемонии в польской энергетической компании PGNiG.

Как уточняется, договор был подписан с компанией Cheniere Marketing International. Согласно ему, ежегодные поставки СПГ в Польшу будут составлять около 1,95 миллиарда куб. м газа. Общий объем поставок составит 29,5 миллиона тонн.

Планируется, что Варшава будет получать топливо по системе delivery ex-ship: СПГ будет поставляться на терминал в Свиноуйсьце за счет продавца. При этом глава польской энергетической компании Петр Возняк заверил, что американская компания согласилась продавать Варшаве газ на 20-30% дешевле, чем «Газпром».

Ежегодное потребление газа Польшей составляет 15 млрд куб м. На данный момент главным импортером газа в страну является российская компания «Газпром». С 2012 года «Газпром» снизил цены на газ для польской стороны на 10%, однако в PGNiG стоимость топлива все равно считают завышенной. В 2015 году польская компания подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.

Ранее Польша уже заявляла о заключении контракта на поставку 40 миллионов тонн СПГ с двумя американскими компаниями. При этом в «Газпроме» выразили уверенность, что реальной альтернативы российскому газу нет. Газета «Известия» оценила возможность отказа Польши от «Газпрома», по мнению аналитиков, в целом американский СПГ сделает рынок более гибким.