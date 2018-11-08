Сирия новости 8 ноября 12.30: курды заключили новое соглашение с ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Хаме САА уничтожила ракетную установку боевиков

Сирия, 8 ноября. Курды заключили новое соглашение с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Хаме САА уничтожила ракетную пусковую установку боевиков, ВС Турции нанесли удары по позициям SDF в Алеппо и Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили РПУ боевиков в Хаме.

Курды: заключили новое соглашение с ИГ в Дейр-эз-Зоре, потеряли несколько боевиков в Ракке.

ВС Турции: наносят удары по позициям SDF в Алеппо и Ракке.

Провинция Алеппо

Курдский источник передает в социальной сети Twitter (@RudawEnglish), что ВС Турции наносят удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе деревни Джарли недалеко от Кобани.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в населенном пункте Тарфави провинции Алеппо, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@RusCons_TX). Жители поселения получили 450 продуктовых наборов и тонну хлеба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают обстреливать предполагаемые укрытия террористов «Исламского государства»1 в жилых районах города Хаджин.

Одновременно с этим информационное агентство Muraselon сообщает, что курды заключили соглашение с членами ИГ, в соответствии с которым радикальные исламисты должны освободить из плена семь американских военнослужащих. Взамен SDF сдадут террористам ряд позиций в районе нефтяного месторождения Аль-Азрак.

Провинция Ракка

ВС Турции продолжают обстреливать позиции курдских военизированных отрядов в районе населенного пункта Тель Абьяд, передает информационное агентство Al-Masdar News. Сообщается, что в результате атак турецкой армии курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) не прекращают проводить массовые аресты мирного населения провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что члены SDF взяли под стражу двух жителей населенного пункта Аль-Райят на севере региона.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами. Информационное агентство Pulse Nabd передает, что после провокационных атак со стороны радикальных исламистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам незаконных группировок в окрестностях поселений Аль-Латамина и Мурек.

Кроме того, САА обстреляла позиции террористов недалеко от деревни Хирбат аль-Накус. По сведениям военного Twitter-канала (@tSrVl7rD4wF4jGu), удары артиллерии армии САР уничтожили ракетную установку боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)