В США назвали подписание Польшей контракта на СПГ «великим днем для Европы»

Варшава, 8 ноября. Подписание Польшей контракта на поставки американского сжиженного природного газа является «великим днем для Европы». Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на церемонии в польской энергетической компании PGNiG.

Американский министр считает, что будущее Европы зависит от решений, которые принимают власти Польши. В частности, источники развития польской экономики — это диверсификация источников энергии, а США будут поддерживать этот процесс, подчеркнул Перри.

«Это великий день для Европы», — заявил американский министр.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что основа независимости для Польши — это сотрудничество с США.

Польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что подписание контракта — шаг к энергетической безопасности всего региона Центральной и Восточной Европы.

«Это настоящее трансатлантическое партнерство», — отметил польский президент.

Напомним, что польская компания PGNiG заключила контракт с Cheniere Marketing International в четверг. Так, Польша получит в 2019-2022 году 0,73 млрд. кубометров газа после регазификации, а в 2023-2042 году — 39 млрд. кубометров газа после регазификации.