Сирия: Захарова оценила ход работ по демилитаризованной зоне в Идлибе

Москва, 8 ноября. Работы по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются, пока рано говорить об их завершении. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, реализация меморандума о стабилизации в зоне деэскалации «Идлиб», подписанного Россией и Турцией, продолжается.

«Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано», — отметила Захарова.

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 17 сентября была достигнута договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористические группировки срывают выполнение этапов соглашения и задерживают вывод из региона своих формирований. Отмечалось, что полномасштабное функционирование зоны может начаться в первых числах ноября.

«Царьград» ведет онлайн-трансляцию с брифинга представителя внешнеполитического ведомства.