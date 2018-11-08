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Болтон назвал прошедшие в США промежуточные выборы самыми безопасными в истории

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Болтон назвал прошедшие в США промежуточные выборы самыми безопасными в истории

Вашингтон, 8 ноября. По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, прошедшие во вторник промежуточные выборы были самыми безопасными в истории.

Совет национальной безопасности США заявил, что «координировал беспрецедентные усилия федерального правительства», которые были направлены на безопасность проведения выборов в стране. По словам американского министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, не было зафиксировано ни одного случая взлома оборудования на избирательных участках.

«Я горжусь усилиями, предпринятыми федеральным правительством с тем, чтобы прошедшие промежуточные выборы были самыми безопасными в истории», — объявил Болтон на своей странице в Twitter.

Болтон назвал прошедшие в США промежуточные выборы самыми безопасными в истории

На промежуточных выборах в США, которые прошли во вторник, переизбирались 35 из 100 сенаторов, а также 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и прочих территорий, а также 6073 члена заксобраний штатов, судьи. Президент США Дональд Трамп назвал итоги этого голосования «невероятно успешными».

Автор: Катерина Иванова
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