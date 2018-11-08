Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области | 8 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области В 50 километрах от Архангельска совершил жесткую посадку самолет Ан-2, он шёл на Сояну. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил источник Федерального агентства новостей. На борту воздушного судна находились 13 человек. Отмечается, что самолет Ан-2 принадлежит объединенному летному отряду Архангельска.

Десятки человек пострадали во время стрельбы в баре в Калифорнии Сегодня в калифорнийском баре произошла стрельба. В результате несколько человек получили ранения. Неизвестный зашел в заведение и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся с места происшествия. По информации полиции, было произведено около 30 выстрелов. Люди прятались в ночном заведении под столами. В полиции сообщили, что в результате стрельбы пострадали десятки посетителей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелка.

Более 40 иностранных наблюдателей из 22 стран подтвердили свой приезд на выборы в ЛНР Более 40 наблюдателей из 22 стран приедут на выборы главы и депутатов парламента Луганской народной республики. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии ЛНР, в республике ждут наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Венгрии, Сирии, Палестины, Ирака, Демократической Республики Конго, Нидерландов, Норвегии и других стран. По приезде они должны будут пройти аккредитацию. Как отметили в ЦИК ЛНР, «иностранным наблюдателям будет гарантирована полная безопасность и обеспечены все необходимые организационно-технические условия для работы». Напомним, выборы в ЛНР и ДНР запланированы на 11 ноября.