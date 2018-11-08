Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области | 8 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области
В 50 километрах от Архангельска совершил жесткую посадку самолет Ан-2, он шёл на Сояну. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил источник Федерального агентства новостей. На борту воздушного судна находились 13 человек. Отмечается, что самолет Ан-2 принадлежит объединенному летному отряду Архангельска.
Десятки человек пострадали во время стрельбы в баре в Калифорнии
Сегодня в калифорнийском баре произошла стрельба. В результате несколько человек получили ранения. Неизвестный зашел в заведение и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся с места происшествия. По информации полиции, было произведено около 30 выстрелов. Люди прятались в ночном заведении под столами. В полиции сообщили, что в результате стрельбы пострадали десятки посетителей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают стрелка.
Более 40 иностранных наблюдателей из 22 стран подтвердили свой приезд на выборы в ЛНР
Более 40 наблюдателей из 22 стран приедут на выборы главы и депутатов парламента Луганской народной республики. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии ЛНР, в республике ждут наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Венгрии, Сирии, Палестины, Ирака, Демократической Республики Конго, Нидерландов, Норвегии и других стран. По приезде они должны будут пройти аккредитацию. Как отметили в ЦИК ЛНР, «иностранным наблюдателям будет гарантирована полная безопасность и обеспечены все необходимые организационно-технические условия для работы». Напомним, выборы в ЛНР и ДНР запланированы на 11 ноября.
Генпрокуратура РФ просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где находится Вячеслав Цеповяз
Генеральная прокуратура просит возбудить дело против должностных лиц колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Соответствующие материалы сегодня направили в Следственный комитет России, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Речь идет об открытии уголовных дел по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий». Цеповяз в настоящее время содержится в исправительной колонии № 3 в Амурской области. Ранее в Сеть попали фотографии, на которых он ест шашлыки и крабов. Кроме того, региональная прокуратура заявила, что осужденный переписывался с сыном по телефону.