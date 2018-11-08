Более 40 иностранных наблюдателей подтвердили свой приезд на выборы в ЛНР

Москва, 8 ноября. Более 40 наблюдателей из 22 стран приедут на выборы главы и депутатов парламента Луганской народной республики, сообщили в Центральной избирательной комиссии ЛНР.

По информации ЦИК, 46 наблюдателей из 22 стран уже подтвердили свой приезд в ЛНР на выборы главы и депутатов парламента республики. Как стало известно, в ЛНР приедут наблюдатели из России, Бельгии, Германии, Греции, Венгрии, Сирии, Палестины, Ирака, Демократической Республики Конго, Нидерландов, Норвегии и других стран. По приезде в республику иностранные наблюдатели должны будут пройти аккредитацию.

«Иностранным наблюдателям будет гарантирована полная безопасность и обеспечены все необходимые организационно-технические условия для работы», — цитирует РИА Новости представителя ЦИК ЛНР.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новой власти, заявили о своей независимости. Киев в ответ на действия республик начал силовую операцию. Урегулировать конфликт в Донбассе пытаются, в том числе на минской площадке. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на принятые документы, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

Выборы в ЛНР и ДНР запланированы на 11 ноября. Киевское руководство уже заявило, что не признает выборы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что проведение выборов в республиках Донбасса никоим образом не идет вразрез с минскими договоренностями.